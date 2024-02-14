Dünya gazetesinin yeni sahibi Umut Güner anlattı! Hedef 5 milyon okuyucu 43 yıllık geçmişi ile Türkiye’nin ilk ekonomi gazetesi olan Dünya gazetesinin yeni sahibi Umut Güner medya sektöründeki hedeflerini ilk kez anlattı. Yapay zeka destekli dijital içerik yayıncılığına önem vereceklerini belirten Güner, hedeflerinin 5 milyon okuyucu olduğunu söyledi.

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Türkiye’nin ilk ekonomi gazetesi olan Dünya gazetesinin yeni imtiyaz sahibi Umut Güner oldu.

Türk sporseverlerin özellikle de Beşiktaşlıların yakından tanıdığı bir isim olan Güner, ünlü yıldızlar Pepe, Abuobakar, Adriano gibi isimlerin Beşiktaş camiasına kazandırılmasında rol oynadı.

Yeni girişimiyle adından söz ettiren Güner, Dünya gazetesindeki hedefini ilk kez anlattı.

Hedeflerini anlattı

Odatv'ye konuşan Umut Güner, medya sektörüne neden girdiğini, yeni dönemde ekonomi basınında teknolojik olarak nasıl bir değişim ve dönüşüm yapacağını tek tek anlattı.

Umut Güner, yaptığı açıklamada gazetenin çizgisinin değişmeyeceğini vurguladı.

Yapay zeka destekli dijital içerik yayıncılığı

Asıl hedeflerinin yapay zeka destekli dijital içerik yayıncılığı olduğunu açıklayan Umut Güner, Dünya gazetesi ile çok potansiyelli ve umut vadeden yeni bir alana adım attığını ifade ederek, "Medya sektöründe gelecekle ilgili çok önemli hedeflerimiz ve elbette şekillenmiş planlarımız var" diye konuştu.

"Asıl hedefim dijital alanda büyümek"

Umut Güner medya sektörüne girişini ise şu sözlerle ifade etti:

Daha önce medya sektöründe hiçbir faaliyette bulunmuyordum. Üretilen bütün polemiklerin uzağında, geçmişte yaşananların etkisinde kalmadan planlarımızı hayata geçirmeye ve hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız. Gazetenin yayın hayatını basılı ve e-gazete olarak devam ettirmenin yanında asıl hedefim dijital alanda büyümek.

"Bir iddiası, planı ve fikri olan insanlara kapımız her zaman açık olacak"

Yatırımcı ve iş insanı olarak iletişim çağının yeni mecralarının büyük potansiyel taşıdığını ifade eden Umut Güner, dijital içerik yayıncılığı alanında nasıl bir büyüme gerçekleştirmek istediğini de anlattı.

Umut Güner çalışmalarına ilişkin şunları kaydetti:

Dünya gazetesi ile çok potansiyelli ve umut vadeden yeni bir alana adım attık. Medya sektöründe gelecekle ilgili çok önemli hedeflerimiz ve elbette şekillenmiş planlarımız var. Bizim asıl hedefimiz iletişimin gelecek yüzyılı. Akıllı cihazlar üzerinden ulaşılabilecek kitlenin büyüklüğü, bu kitle ile kurulacak bir iletişim bağının değeri, bize göre yakın gelecekte bugünle kıyaslanamayacak kadar büyük olacak. Sosyal medya ile kendi mecralarını yaratan, kendi içeriklerini üreten insanlar yapay zeka ile iletişimin, bugün tahmin bile edilemeyen sınırlarını zorlayacaklar. İşte dunya.com tam da o an orada olacak. Dijital yayıncılıkta trendleri belirlemek gibi bir vizyonumuz var. Bu çerçevede dunya.com’a gerekli yatırımı yapacağız. Bir iddiası, planı ve fikri olan insanlara kapımız her zaman açık olacak. Türkiye’ye ve Türk insanının dinamizmine sonuna kadar inanıyoruz. Onun için bugün olduğumuz yerdeyiz.

"İş dünyasının sesi olmaya devam edeceğiz"

Globalde özellikle bizim gibi gazeteler için basılının genel tablodaki yeri hala çok önemli olduğunun ancak önceliğin dijital olduğunu yineleyen Umut Güner şöyle devam etti:

Çünkü reklam kaynaklarının büyük bir bölümü dijitale yönelmiş durumda. Dolayısıyla dijital tarafın güçlendirilmesi konusunda strateji planımızı hazırladık. Hızlı ama emin adımlarla ekonomi-finans alanında en çok ziyaret edilen, içeride kalma oranı en yüksek internet sitesi olacak, sosyal medya platformlarımız ile iş dünyasının sesi olmaya devam edeceğiz. ‘dunya.com’ tarafında daha fazla özel içerik daha fazla analiz vermek adına dijital kadroyu büyütecek ve konumlandıracağımız veri mühendisleri ile veri tabanlarını planlayacak, kuracak ve veri analizlerini en doğru şekilde yaparak veri çözümleri geliştireceğiz.

Hedef 5 milyon okuyucu

Öncelikler arasında uluslararası standartlara sahip, kişiselleştirme imkanı da tanıyan bir mobil uygulama oluşturacaklarını ifade eden Umut Güner, "Yatırım olarak startını verdiğimiz 'dunya.com' app’i ile yükselen trend olan mobil erişimi hızlandıracak ve kullanıcılar ile Dünya arasında daha sağlam bir ilişki tesis edeceğiz. Kısa vadede 500 bin, orta vadede 1 milyon, uzun vadede ise 5 milyon app kullanıcısını sistemimize dahil edeceğiz" dedi.

"Tık avcılığı yapmayacağız"

Bu çalışmanın geri dönüşünün, daha fazla trafik, daha fazla görüntülenme, daha fazla sitede kalma süresi ve de en önemlisi ekstra olarak daha fazla reklam alanı ve dolayısıyla daha fazla gelir getireceğini vurgulayan Umut Güner, şunları söyledi:

Türkiye’nin ilk ve en saygın ekonomi politika gazetesinin imtiyaz sahibi olarak Dünya’nın marka güvenirliğinden ödün vermeden, tık avcılığına başvurmadan, dijital medya tarafında yatırımların sürdürülmesi konusuna azami özen göstereceğim ‘Dünya yazdıysa doğrudur’ sloganına bir yenisini daha ekleyecek ‘Dünya’nın haberi herkesten önce Dünya’da’ cümlesini yapacağımız yatırımlarla realize edeceğiz. Sosyal medya platformları ile ilgili yatırımlarımızı öncelikle YouTube ve podcast yayınları için yönlenirdik. Bu platformlarda kısa vadede büyük bir çıkış yakalamayı hedefliyoruz.

“Dünya aynı yayın çizgisiyle devam edecek"

Dünya gazetesinin ilkeli, tarafsız ve kaliteli duruşu ile ekonomi gazeteciliğinde bir ekol haline geldiğini, bugüne kadar göstermiş olduğu yayıncılık anlayışı ile tüm Türkiye’nin ve iş dünyasının takdirini kazandığını belirten Umut Güner açıklamalarını şu şekilde tamamladı: