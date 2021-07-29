Dünya Hali 2. bölüm fragmanı yayında! İşte Dünya Hali yeni bölüm fragmanı

TRT1'in yeni absürt komedi dizisi Dünya Hali'nin merakla beklenen 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Dünya Hali'nin yeni bölümünde neler olacak? İşte Dünya Hali 2. bölüm fragmanı...

Yapımcılığını Neden Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu'nun oturduğu, senaryosunu ise Osman Nail Doğan, Murat Kaman, İdris Meydi, Cem Tunçer ve Eray Kaman'ın birlikte kaleme aldığı dizi, ilk bölümüyle adeta gönülleri fethetti.

Farklı hikayesi, benzersiz kurgusu ve kendine has komedi diliyle ekranların yeni eğlencesi olan Dünya Hali dizisinin merakla beklenen 2. bölüm fragmanı da izleyicisiyle buluştu.

İlk bölümüyle izleyenlerin beğenisini kazanan dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak konusu oldu.

Peki Dünya Hali'nin yeni bölümünde neler olacak? İşte Dünya Hali 2. bölüm fragmanı...

Dünya Hali yeni bölüm fragmanı İZLE

DÜNYA HALİ DİZİSİNİN KONUSU

Başrollerini Caner Şahin, Pelin Abay, Tolga Tekin ve Ozan Çelik'in paylaştığı Dünya Hali dizisi, hayatı pahasına doğruluktan ayrılmayan Sinan'ın (Caner Şahin), dedesinin vasiyetini yerine getirmeye çalışırken başından geçen komik olayları anlatıyor.

Dedesinin değerleriyle büyümüş, dürüst, ahlaklı, vicdanlı bir genç olan Sinan, aradığı aşkı henüz bulamamıştır. Sinan'ın dedesi ölüm döşeğindeyken ona ilginç bir vasiyette bulunur.

Vasiyete göre Sinan şu üç şarta uyan kızı bulup evlenmelidir: ''Erken kalksın, eskinin kıymetini bilsin, bir de bal porsuğuna benzesin yeter.''

Sinan dedesinin vasiyetini yerine getireyim derken kendisini komik bir maceranın içinde bulur. Bu macerada ona en yakın arkadaşı Azim, patronu Güven, ailesi, yakın çevresi ve dedesinin cami arkadaşları Burhan, Namık ve Talat amcalar eşlik ediyor.