'Dünya Hali' bu akşam TRT1'de! Absürt komedi Dünya Hali konusu ve oyuncuları

Dizi sezonuna iddialı yapımlarla devam eden TRT1, absürd komedi türündeki yeni dizisi Dünya Hali ile bu akşam ekranlara gelecek. Peki Dünya Hali konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

Mizah tarzıyla ekranlara yeni bir soluk getirecek olan dizi Dünya Hali, seyircisiyle buluşuyor.

Başrollerini Caner Şahin, Pelin Abay, Tolga Tekin ve Ozan Çelik paylaştığı Dünya Hali dizisi, 28 Temmuz Çarşamba akşamı başlıyor.

Absürt bir komedi dizisi olan Dünya Hali'nin ilk bölümü öncesinde TRT1'in yeni kararı merakla bekleyenleri sevindirdi.

İLK HAFTA 2 BÖLÜM BİRDEN

TRT1, çarşamba akşamı saat 20.00'da başlayacak olan ilk bölümün ardından, ikinci bölümü de hemen peşinden yayınlama kararı verdi.

Dizinin yönetmeni Osman Nail Doğan, Twitter hesabından "Patron çıldırdı, ilk hafta iki bölümle geliyoruz" mesajını paylaşarak müjdeyi verdi.

Neden Film'in yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda daha önce "Tutunamayanlar" dizisinin yönetmenliğini yapan Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu oturuyor.

DÜNYA HALİ DİZİSİNİN KONUSU

Senaryosunu ise Osman Nail Doğan, Murat Kaman, İdris Meydi, Cem Tunçer ve Eray Kaman'ın birlikte kaleme aldığı dizinin konusu ise özetle şöyle:

"Sinan, dedesinin değerleriyle büyümüş, dürüst, ahlaklı, vicdanlı bir gençtir. Ancak aradığı aşkı henüz bulamamıştır. Sinan'ın dedesi ölüm döşeğindeyken ona ilginç bir vasiyette bulunur. Vasiyete göre Sinan şu üç şarta uyan kızı bulup evlenmelidir, 'Erken kalksın, eskinin kıymetini bilsin, bir de bal porsuğuna benzesin yeter.' Sinan dedesinin vasiyetini yerine getireyim derken kendisini komik bir maceranın içinde bulur. Bu macerada ona en yakın arkadaşı Azim, patronu Güven, ailesi, yakın çevresi ve dedesinin cami arkadaşları Burhan, Namık ve Talat amcalar eşlik edecektir."





DÜNYA HALİ OYUNCU KADROSU

TRT'nin yeni dizisi Dünya Hali'nde, Ozan Çelik, Selin Hasar, Ayfer Tokatlı, Şehsuvar Aktaş gibi birçok yetenekli isim yer alıyor.

Dizide Caner Şahin, Sinan karakterini canlandırırken Pelin Abay ise Kıvılcım karakterine hayat veriyor.

Diğer karakterler ise;