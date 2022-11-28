Dünya Kupası'nda dekolte veren model, Katarlıları harekete geçirdi

Al Bayt Stadyumu'nda oynanan maç öncesi Katar, alkol içmeyi ve kadınların açık giyinmesini yasaklamıştı. Maça damga vuran Hırvat modelin derin dekoltesi, hapis iddialarını berabere getirdi.

Hırvatistan ile Fas arasındaki Dünya Kupası F Grubu ilk maçı, geçtiğimiz hafta Katar'da gerçekleştirildi.

Karşılaşma berabere sonuçlanırken, Al Bayt Stadyumu'na bir başka olay damga vurdu.

Hırvatistanlı model Ivana Knoll, takımını desteklemek adına stadyumda bulundu.

Alkol ve açık giyinmek yasaklandı

Düzenlenecek Dünya Kupası öncesi bir dizi yasak getiren Katar hükümeti, kadınların stadyumlarda açık giyinmesini ve alkol içmeyi yasaklamıştı.

Göğüs dekoltesi verdi

Ivana Knoll'un verdiği derin göğüs dekolteli pozlar sonrasında öfke küpüne dönenKatarlılar harekete geçti.

Yasaklara rağmen ülkesi Hırvatistan - Fas maçına dekolteli bir kıyafetle gelen Ivana Knoll'un büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğu konuşuluyor.

"Hapis cezası alabilir"

Katar'ın koyduğu yasakları çiğneyen Ivana Knoll'un hapis cezası alabileceği yönünde iddilar ortaya atıldı.

Hapis cezasının gündeme gelmesinin ardından Hırvatlar, Ivana Knoll'a destek çıktı.

Böyle bir olayın çağımıza aykırı olduğunu ve herkesin özgür biçimde giyinebilmesi gerektiğini savunan taraftarlar, Ivana Knoll'un ülkesine dönmesini istiyor.