Dünyanın en çapkın ülkesi açıklandı! "14 partner ile.." Cinsel ilişki ve çapkınlık konusunda yapılan araştırma sonuçlarına göre Türkiye, dünyanın en çapkın ülkesi oldu.

ensonhaber.com

World Population Review isimli platformun "çapkınlık" araştırması sonuçlandı.

Liste, sosyal medyanın gündeminde oturdu.

Cinsel ilişki ve çapkınlık konusunda yapılan araştırma sonuçlarına göre Türkiye, dünyanın en çapkın ülkesi oldu.

Araştırmada, ortalama bir Türkün 14 partnerle birlikte olduğu belirtilirken bu oran birçok ülkeyi geride bıraktı.

Cinsellik üzerine daha liberal olduğu düşünülen Brezilya ve Fransa gibi ülkeler ise sıralamada geride kaldı.

Brezilya, ortalama 9 partner ile 25'inci sırada kendine yer bulabilirken, Fransa da ortalama 8.1 partner ile 29'uncu sırada yer aldı.

ABD'lilerin ortalama 10.7 partneri olduğu belirtilirken sıralamanın sonunda ise ortalama 3.1 partner ile Çin ve 3 partner ile Hindistan yer aldı.

Dünyanın en çapkın ülkeleri

Türkiye (14.5 partner)

Avustralya (13.3)

Yeni Zelanda (13.2)

İzlanda (13.0)

Güney Afrika (12.5)

Finlandiya (12.4)

Norveç (12.1)

İtalya (11.8)

İsveç (11.8)

İsviçre (11.1)