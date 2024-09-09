Dünyanın en kilolu insanının ağırlığı şoke edici: Ne 200, ne 300...

Yağmur Dinç
Bir insan en fazla kaç kilo alabilir...
ABD'li Jon Brower Minnoch, bu konuda master yapmış diyebiliriz.
Henüz 12 yaşındayken 121 kiloya ulaşan Jon Brower Minnoch, 10 Eylül 1983 yılında hayata gözlerini yumdu ancak o günden bugüne kimse onun ağırlığını geçemedi.
İşte dünyanın en kilolu insanının ağırlığı...
600 KİLOYU GÖRDÜ
Jon Brower Minnoch, "dünyanın en ağır insanı" olarak bilinir.
1978'de 635 kilogram (1400 pound) ağırlığına ulaştığı kaydedilmiştir. Minnoch'un aşırı kilolu olmasının nedeni, metabolik bir bozukluk ve su tutulumu gibi sağlık sorunlarıydı. Bu durumu, ödem ve obezite kombinasyonundan kaynaklanıyordu.
Minnoch, sağlık sorunları nedeniyle 1983'te hayatını kaybetti.