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Dünyanın en kilolu insanının ağırlığı şoke edici: Ne 200, ne 300...

Dünyanın en kilolu insanının ağırlığı şoke edici: Ne 200, ne 300... Dünyanın en ağır insanı unvanını taşıyan Jon Brower Minnoch, tartıda en son 600'lü kiloları gördü.