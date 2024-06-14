Dünyanın En Minik Evli Çifti: Brezilyalılar Paulo ve Katyucia'nın Büyük Aşkı! 2006 yılında tanışan çift, evlenmeden önce 15 yıldan fazla bir süre boyunca güçlü bir bağ geliştirmişti.

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Guiness Rekorlar Kitabı'na dikkat çeken bir çift imza attı.

Brezilyalı çift Paulo Gabriel da Silva Barros ve Katyucia Lie Hoshino, dünyanın en kısa evli çifti unvanını resmen elde etti.

Bay Barros ve Bayan Hoshino, toplumsal baskılara boyun eğmek yerine benzersiz fiziksel özelliklerini benimsediler ve aşkı buldular.

Resmi Guinness Dünya Rekorları Instagram sayfasında duyurulan haber kısa sürede geniş ilgi gördü.

Derin mutluluklarını ve hayatın zorluklarıyla birleşik bir cephe olarak yüzleşmeye olan sarsılmaz bağlılıklarını ifade eden Bay Barros ve Bayan Hoshino, herkese ilham kaynağı oldu.

"Aşkımız büyük"

Çift, açıklamasında "Kısa olabiliriz ama büyük kalplerimiz var ve birbirimize ve hayatımızdaki herkese karşı sevgi doluyuz. Hayatımız zorluklardan yoksun değil ama bu zorlukların üstesinden birlikte gelebildiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

Guinness Dünya Rekorları'na göre çiftin toplam boyu 181,41 cm.

Paulo'nun boyu 90,28 cm (35,54 inç), Katyucia'nın boyu ise 91,13 cm.

Sosyal medya kullanıcıları yeni evli çifte sevgilerini yağdırdı.