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Haber Merkezi

Sosyal medyaya yansıyan bazı videolar zaman zaman gündem oluyor.

İşte onlardan biri çokça paylaşıldı ve dikkat çekti.

Akşam saatlerinde evine gitmek için durakta otobüs bekleyen 18 yaşındaki genç kız, korku dolu anlar yaşadı.

DURAKTA OTOBÜS BEKLEYEN GENÇ KIZI RAHATSIZ ETTİ

Durağın arkasındaki alanda bekleyen adamın ısrarlı görüşme tekliflerini reddeden genç kız, uzun süre adamdan kurtulamadı.

18 yaşında olduğunu söyleyen genç kıza şahıs, "25 yaşında gösteriyorsun" yanıtını verdi.

"KORKUYORUZ: HİÇ HOŞ BİR TEKLİF DEĞİL"

Genç kız, "Rahatsız oluyorum böyle şeylerden. Biz korkuyoruz. Bu hiç hoş bir teklif değil." dedi.

Yaşadıklarını videoya çeken genç kız, "Türkiye'de akşam eve gitmek isteyen genç kızsın." notunu düştü.