Duy Beni 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Duy Beni 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Star Tv'nin yaza damga vuran dizisi Duy Beni'nin 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi, 1 Eylül Perşembe saat 20:00'de seyirci karşısına çıkacak.

Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, ilk bölümü 7 Temmuz 2022 tarihinde yayına giren Duy Beni, bu yaza damga vurdu.

Başrollerinde Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu ve Durul Bazan ve Murat Daltaban’ın yer aldığı "Duy Beni", konusu ile de dikkat çekti.

Dizinin 9. bölümünün ardından izleyiciler, 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

Duy Beni dizisi 10.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Duy Beni dizisi 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Duy Beni dizisi 10. yeni bölümü ile bu hafta çok konuşulacak.

Ekim önemli bir yol ayrımındadır. İçinde bulunduğu zor durumdan çıkmak için iki seçeneği vardır. Ya kendini feda edip arkadaşını kurtaracak, ya da arkadaşının hayatının mahvolmasına seyirci kalacaktır. Bir karar verir. Leyla, artık resmi olarak zorbaların arasında en yakın arkadaşına karşı savaşmaktadır. Ekim yenilgiyi kabullenip geri çekilmeden önce kendine son bir gün ayırmak ister. Fakat Melisa'nın beklenmedik hamlesiyle mutluluğu yarım kalır.