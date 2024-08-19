Editör: Salih Demirgan
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında ağırladığı Antalyaspor'u Immobile (2), Rafa Silva ve Ernest Muçi'nin golleriyle 4-2 mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın başarılı isimlerinden Ebrar Karakurt, Beşiktaş - Antalyaspor maçının hakemi hakkında yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekti.
Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Ebrar Karakurt'un maçın hakemini eleştirdiği paylaşımlar kısa sürede gündem oldu.
X hesabından paylaşım yapan Karakurt "Bizim maçın hakeminin doğum yeri Antalya mı?" ve "Hakeme rağmen… Boğazın Kralı İstanbul'un Sahibi" ifadelerine yer verdi.
İşte Ebrar Karakurt'un o paylaşımları...