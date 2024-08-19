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Ebrar Karakurt'tan Beşiktaş maçının hakemine tepki! "Doğum yeri Antalya mı?"

Ebrar Karakurt'tan Beşiktaş maçının hakemine tepki! "Doğum yeri Antalya mı?" Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Beşiktaş - Antalyaspor maçının hakemi hakkında yaptığı paylaşımlar gündem oldu. İşte o paylaşımlar...