Eşref Rüya 29. bölüm fragmanı: Artık Eşref yok “İhtiyar fişini çekti”

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çarşamba akşamlarının en çok konuşulan dizisi Eşref Rüya, yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla heyecanı bir üst seviyeye taşıdı.

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in paylaştığı dizi, karakterler arasındaki gerilimi her geçen bölüm daha da artırıyor.

Nisan ve Eşref’e kurulan tuzak izleyicileri ekran başına kilitledi.

İzleyiciler “Nisan ölecek mi?” sorusunun cevabını beklerken diziden yeni fragman geldi.

Peki, yeni bölümde neler olacak?

"ARTIK EŞREF YOK BEYLER!"

Hıdır, herkese Eşref Tek'in yetimlerin babası ve Yakup Baba'nın esas varisi olduğunu açıklar. Ancak Kadir buna itiraz eder.

Nisan geçmişini hatırlamaya çalışırken savcının paylaştığı fotoğraf, bazı şeyleri hatırlamasına yardımcı olur.

Kadir, yetimlere artık Eşref’in olmadığını ve Hıdır’ın onun fişini çektiğini söyler.

İşte Eşref Rüya 29. bölüm fragmanı: