Ebru Gündeş'in ikizi! Danilo Şef'in eski eşi bakın kim çıktı...

MasterChef'in sempatik jüri üyesi İtalyan şef Danilo Zanna, ekran macerasına devam ediyor.

2025 sezonuyla ekranda olan Zanna, özel hayatıyla da merak ediliyor.

Şef Danilo Zanna, eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'de kalmaya karar vermişti.

9 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Danilo Zanna Tuğçe Demirbilek çifti, boşanarak yollarını ayırmıştı.

EBRU GÜNDEŞ'İN İKİZİ

Ünlü şefin boşandığı eşi Tuğçe Demirbilek'i görenler güzelliği karşısında büyülendi.

Sosyal medya kullanıcıları, Demirbilek'i Ebru Gündeş'e benzetti.

İkilinin benzerliği sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.