Ebru Polat bir gecede dolar milyoneri oldu! Gerçek kısa sürede ortaya çıktı...

Cesur paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Ebru Polat son paylaşımı ile dikkat çekti.
Ebru Polat'ın başına gelen olay sosyal medyada gündeme oturdu. Instagram tarafından hesabına büyük bir para yatırıldığını açıklayan Ebru Polat yaşadığı şaşkınlığı takipçileriyle paylaştı.
Şarkıcı Ebru Polat, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
Ebru Polat yaptığı son paylaşımda Instagram’ın kendisine yanlışlıkla 21 milyon 686 bin dolar gönderdiğini açıkladı.
Ebru Polat yaptığı paylaşımda "Dün gece yanlışlıkla Forbes en zenginler listesine girip sabah o listeden çıktım. Instagram, hesabıma yanlışlıkla 21,686,123,59 Dolar gönderdi. 1 gecede en zenginler listesine girdim, sabah hatasını farkedip parayı geri çekti." ifadelerine yer verdi.