Haberler



Medya



Ebru Polat bir gecede dolar milyoneri oldu! Gerçek kısa sürede ortaya çıktı...

Ebru Polat bir gecede dolar milyoneri oldu! Gerçek kısa sürede ortaya çıktı... Instagram, ünlü şarkıcı Ebru Polat'ın hesabına yanlışlıkla 21 milyon dolar yatırdı. Ebru Polat yaşadığı şaşkınlığı bu sözlerle açıkladı...