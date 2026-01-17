Abone ol: Google News

MasterChef Altın Kupa'da ilk finalist açıklandı! "Roket gibi tabak"

MasterChef Altın Kupa için final heyecanı yaklaşırken, ilk finalist de belli oldu. Şeflerin "roket gibi tabaklar" övgüsü ile gecenin talihlisi seçildi.

Yayınlama Tarihi: 17.01.2026 10:30
MasterChef Altın Kupa'da ilk finalist açıklandı!
  • MasterChef Altın Kupa'da final heyecanı devam ediyor.
  • Şeflerin "roket gibi tabaklar" övgüsü yaptığı gecede ilk finalist Hasan oldu.
  • Yarışmanın diğer adayları Çağatay, Sergen ve Kıvanç hünerlerini göstermeye devam ediyor.

MasterChef 2026 sezonunda "Altın Kupa" mücadelesi sürüyor.

Final heyecanına kısa bir süre kala, finalistler de seçiliyor.

Çağatay, Sergen, Hasan ve Kıvanç hünerlerini sergilerken şefler, hazırlanan yemekler için "Roket gibi tabaklar geliyor" diyerek övgü dolu yorumlarda bulundu.

Üç etabın sonunda toplanan puanlar, yarışmacıların kaderini belirledi.

HASAN KAZANDI

MasterChef All Star Altın Kupa'da ilk finalist Hasan oldu.

