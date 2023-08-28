Ebru Polat kalça pozu verdi! Gören, "Kalça estetiği mi yaptırdın?" dedi! O kare sosyal medyayı salladı Sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Ebru Polat, paylaştığı kareyle bir kez daha gündem oldu.

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Son zamanların konuşulan isimleri arasında yer alan Ebru Polat, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Asıl mesleği avukatlık olan ama şu sıralar güzellik alanında çalışan Polat, sosyal medyadan cesur karelerini yayınlıyor.

Hava Çok Sıcak, Hazmedemeyenlere Soda, Çıngıraklı gibi sevilen şarkılara imza atan Ebru Polat sosyal medyadaki iddialı ve cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Estetikleri peş peşe sıraladı

Yüzündeki değişimle dikkat çeken Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptırdığı yeni estetikleri tek tek saydı. Şarkıcı bişektomi, göz kapağı ve çene altı operasyonları yaptırınca son haliyle gündem olmuştu.

Kalça estetiği de yaptırdığı iddia edilen Ebru Polat önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Kalçasıyla ilgili kendi güzellik merkezinde işlemler yaptırdığını söyleyen Polat, "Herhangi bir estetik yok. Bu doğal halim. Sadece ufak işlemler yaptırdım. Ufak dokunuşlara da estetik denilmez" diyerek iddialara son noktayı koydu.