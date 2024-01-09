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Asıl mesleği avukat olan ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya platformlarında cesur paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Polat'ın Instagram hesabında 3,5 milyon takipçisi bulunuyor. Cesur ve çarpıcı fotoğraflarıyla gündemi sallıyor.
Ünlü isim çıkardığı yeni şarkısı için kamera karşısına geçti. Yeni klibini yayınlayan Ebru Polat’ın pozları adeta sosyal medyayı salladı.
Derin dekoltesi nefes kesti
Transparan kıyafetiyle cesur pozlar veren Ebru Polat, dekoltesini de arşa çıkardı. Verdiği cesur pozlar kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
İşte o kareler...
Ünlü ismin pozları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hem şarkısı hem pozları büyük ilgi gördü.