Haberler



Medya



Ebru Polat transparan giydi, sosyal medya coştu "Yürüyen afet"

Ebru Polat transparan giydi, sosyal medya coştu "Yürüyen afet" Ünlü şarkıcı Ebru Polat, yeni şarkısının klip pozları ile sosyal medyayı yaktı kavurdu. Hem üstten hem alttan dekolteli kostümüyle kamera karşısına geçti. Verdiği pozları Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. İşte o kareler...