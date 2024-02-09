Ece Üner'in yeni adresi belli oldu Ünlü sunucu Ece Üner, Tv100 Ana Haber'den ayrıldığını duyurmuştu. Üner'in yeni adresi Sözcü TV olarak açıklandı.

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Ünlü sunucu Ece Üner, ay başında yaptığı açıklamayla TV100'den ayrıldığını duyurmuştu.

İstifa ettiğini duyuran Üner yaptığı açıklamada, "Tv100 Ana Haber’den kendi isteğimle ayrıldım. Siz izleyicilerime çok teşekkür ederim. Tv100 yönetimine de geçtiğimiz bir yıl boyunca verdikleri destek ve güvenleri için teşekkür ederim. Yakında görüşmek üzere." ifadelerini kullanmıştı.

Üner'in ekranlardan ayrılığı kısa sürdü.

Sözcü TV ile anlaştı

Ünlü spiker, Sözcü TV ile anlaştı.

Sözcü TV'nin X hesabından yapılan paylaşıma, "Deneyimli Sunucu haber maratonuna Sözcü Televizyonu'nda devam edecek. Haberin en doğru, gündemin en sıcak başlıklarını ekranlara taşıyacak, interaktif içerikle memleketin sorularına yanıt arayacak." notu düşüldü.

Ünlü sunucu da Sözcü TV'nin gönderisini paylaşarak anlaşmayı duyurdu.

Ece Üner kimdir?

Ece Üner, 21 Temmuz 1981 yılında İstanbul'da doğdu. Bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Şanlıurfalı Dinç Üner ve Makedonya göçmeni Ayşe Meral Üner'in kızıdır.

Koç Özel Lisesi'ni bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih bölümlerinden 2003 yılında mezun oldu. Paris Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı.

Diyalog, Spikerlik ve Sunuculuk Okulu'nu dönem birincisi olarak bitirdi. Medya Ekonomisi, Dünya Medyası, Medya Tarihi ve Küresel İletişim üzerine yazıları ve tezleri bulunmaktadır.

Meslektaşı Deniz Bayramoğlu ile 2013'te evlendi. 12 yıl atletizmle uğraşan Üner'in, 1500, 3 bin ve 5 bin metrelerde İstanbul ve Türkiye dereceleri bulunmaktadır.

Tv100'den ayrılan Üner, geçmişte Show TV'nin akşam haberlerini sunuyordu.