Eda Erdem duyurdu: İşte voleybolu bırakacağı tarih

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Eda Erdem, Türk voleyboluna damga vuran bir voleybolcu.

Filenin Sultanları'nın efsane kaptanı, Fenerbahçe'nin de...

2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası’nda Eczacıbaşı Dynavit’i 3-1 yenen Fenerbahçe Medicana, 5’inci kez kupada mutlu sona ulaştı.

Maça, Eda Erdem'in performansı ve kaptanlığı damga vurdu.

Mücadele sonrası sarı-lacivertli ekibin kaptanı Eda Erdem açıklamalarda bulundu.

Erdem, voleybolu bırakacağı tarihi açıkladı.

İŞTE EMEKLİLİK TARİHİ

Muhabirin "Eda Erdem voleybolu ne zaman bırakacak" sorusunu yanıtlayan voleybolcu, 2 yıllık sözleşmesinin daha bulunduğunu söyledi.

Eda Erdem, "Daha 2 yıllık kontratım var. Kendimi iyi hissettiğim sürece takımıma yardımcı olmak istiyorum. Hep aynı şeyleri söylüyoruz çünkü siz soruyorsunuz. O yüzden tekrar söyleyeceğim; ben voleybol oynamayı çok seviyorum, vücudum ne zaman bırakman gerekiyor derse de o zaman bırakacağım." dedi.