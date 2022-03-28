EDHO'nun güzeller güzeli ismi Evlilik Hakkında Her Şey'e geliyor! 3 yıl sonra yeniden ekranlarda

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Sevda karakteriyle izleyici karşısına çıkan Naz Elmas, Fox Tv ekranlarında yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu Fox TV'nin sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey, sezonun en beğenilen yapımları arasında yer alıyor.

Senaryosunu Toprak Karaoğlu, Seda Çalışır Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un kaleme aldığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin her bölümü ilgiyle izleniyor.

Başrollerinde Sumru Yavrucuk, Gökçe Bahadır, Tülin Ece, Gökçe Eyüboğlu ve Barış Kılıç'ın yer aldığı dizi, bir evliliğin tüm aşamalarını dört kadın kahramanın üzerinden ekranlara taşıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikayesinin yanı sıra konuk oyuncularıyla da adından söz ettirren MF Yapım imzalı diziye yeni bir oyuncu katıldı.

NAZ ELMAS EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY'İN KADROSUNDA

Naz Elmas, son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Sevda Meftun karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Çakırbeyli ailesinin düşmanı Meftunlar'ın kızı olan Sevda, aynı zamanda Hızır'ın eski sevgilisiydi.

EDHO'dana yrıldıktan sonra herhangi bir projede yer alamayan Naz Elmas, 3 yıl sonra tekrar setlere dönüş yaptı.

Elmas, Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin kadrosuna Avukat Hande Yaman karakteri ile dahil oldu.

Barış Kılıç'ın canlandırdığı Efe karakterinin eski karısı olan Hande Yaman, hikayeye sert bir giriş yapacak.