Antalya’da dur ihtarına uymamanın bedeli ağır oldu.
Alanya ilçesinde 26 Nisan günü çevre yolunda trafiği tehlikeye atacak şekilde seyreden bir motosiklet sürücüsünün peşine motosikletli trafik polisi takıldı.
Motosikletini polisin üzerine sürdü
Trafik polisi, motosikletli sürücüye yaklaşıp dur ihtarında bulundu. Motosikletli sürücü, polisin ihtarını dikkate almayarak motosikleti polisin üzerine doğru sürdü.
Trafik polisi ile motosiklet sürücüsü arasında metrelerce süren kovalamaca, yol ayrımında motosikletli sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedip düşmesiyle sona erdi.
38 bin 968 TL ceza
Yapılan kontroller sonucunda yakalanan şahsa; ehliyetsiz araç kullanmak, tescil plakasız araç kullanmak, ters yönden araç kullanmak, tehlikeli şekilde birden fazla kez şerit değiştirme, kask takmamak ve dur ikazına uymamak maddelerinden toplam 38 bin 968 TL cezai işlem uygulandı.
O anlar kamerada
Trafik polisi ile motosikletli sürücünün kovalamaca anları ise o esnada yolda olan başka bir otomobildeki yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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