Haberler



3. Sayfa



Antalya'da motosikletini polisin üzerine sürdü: 38 bin 968 TL ceza verildi

Antalya'da motosikletini polisin üzerine sürdü: 38 bin 968 TL ceza verildi Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ve motosikletini polisin üzerine doğru süren şahıs yakalanırken, yapılan kontroller sonucundan birçok kural ihlalinden 38 bin 968 bin TL cezai işlem uygulandı.