EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu'nun eski eşi Asmalı Konak'tan!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam yeni ekrana gelmeye hazırlanırken, oyuncuların hayatı merak konusu oldu. Dizide Ömür karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu'nun eski eşi şoke etti.

ATV ekranlarında yayınlanan ve fenomen haline gelen EDHO, 7. sezonuyla bugün başlıyor.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ceren Benderlioğlu, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı EDHO, 12 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı.

Yeni oyuncularla ekrana dönmeye hazırlanan dizinin oyuncuları ve hayatları merak altına alındı.

Mavi gözleri ve güzelliğiyle dikkati çeken Ceren Benderlioğlu'nun eski eşine dair detaylar gündeme geldi.

Oyuncunun eski eşini görenler şoke olurken, 2003 yılında yayınlanan efsane dizi Asmalı Konak'ta boy gösterdiği öğrenildi.

Peki, Ceren Benderlioğlu'nun eski eşi kimdir? Asmalı Konak'ta hangi karaktere hayat vermiştir? İşte detaylar...

CEREN BENDERLİOĞLU'NUN ESKİ EŞİ SEYHAN AĞA ÇIKTI

Ceren Benderlioğlu 2007'de Devrim Saltoğlu ile evlenmişti. Ancak çift, anlaşamadıkları için kısa sürede evliliklerini noktalama kararı almıştı.

Bu boşanmanın ardından Benderlioğlu, 2010 yılında kendisi gibi oyuncu olan Emir Benderlioğlu ile evlendi ve Nur Benderlioğlu adında bir kız çocuğu annesi oldu.

Devrim Saltoğlu'nun ise 2003 yılında Asmalı Konak'ta oynadığı ve Seyhan Ağa karakterine hayat verdiği öğrenildi.