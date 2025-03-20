Efsaneleri yönetti! Osman Sınav kimdir, öldü mü, kaç yaşında? Osman Sınav dizileri...

Yağmur Uçar

Uzun süredir kanser tedavisi gören, birkaç kez amansız hastalığı atlatan Osman Sınav 69 yaşında vefat etti.

Tedavi gören usta yönetmenin ölüm haberi, sevenlerini üzdü.

Osman Sınav hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu.

Vatandaşlar, "Osman Sınav kimdir, kaç yaşında, hangi dizileri yazdı" gibi sorular gündeme geldi.

İşte merak edilenler...

OSMAN SINAV KİMDİR

1956 yılında Burdur'da doğan Osman Sınav, Türk televizyon tarihinin hafızalara kazınan yapımcı, yönetmen, senarist ve reklamcılarından birisidir.

1975 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nü bitirmiş, ardından aynı okulun Uygulamalı Sanatlar Yüksek Okulu Tekstil Tasarımı Bölümü'nde eğitim almıştır.

Ayrıca İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Sinema Televizyon Enstitüsü'nde de eğitim görmüş ve 1979 yılında mezun olmuştur.

Sınav, 1984 yılında Sinegraf Film Yapım/Yönetim Ltd. Şti.'yi kurarak sinema ve televizyon projelerine yönelmiştir.

OSMAN SINAV DİZİLERİ

Süper Baba (1993-1997)

Deli Yürek (1998-2002)

Hayat Bağları (2000-2002)

Ekmek Teknesi (2002-2005)

Kurtlar Vadisi (2003-2005)

Pars: Narkoterör (2008)

Sakarya Fırat (2009-2013)

Kızılelma (2014)

İnadına Aşk (2015)

Sen Anlat Karadeniz (2018-2019)

Yalnız Kurt (2022-2023)