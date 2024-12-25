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Haber Merkezi

Sosyal medya platformlarında videolar çekenlere zaman zaman gereksiz anlamlar yüklenebiliyor.

İşte o durumlardan biri İzmir'de yaşandı.

Sosyal medyada "Yakışıklı Güvenlik" olarak tanınan Muhammet Sürmeli isimli şahıs, Ege Üniversitesi'nde bir söyleşiye katıldı.

ÜNİVERSİTEDE SÖYLEŞİYE ÇAĞRILAN İSME ANLAM VERİLEMEDİ

Yakışıklı Güvenlik olarak tanınan Sürmeli'nin Ege Üniversitesi'ne davet edilmesine anlam verilemezken sosyal medyaya düşen bir video durumu daha da garipleştirdi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın Sürmeli'yi makamında ağırladığı iddia edildi.

REKTÖRÜN ODASINDA AĞIRLANDI İDDİASI

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sürmeli, bulunduğu yerin rektörün odası olmadığını söyledi.

Rektörün odasında çekilen görüntüyü izleyenler, 'Eğitimde gelinen son nokta' şeklinde yorumlar yaptı.

Olayla ilgili ise Ege Üniversitesi yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.