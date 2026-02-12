Ekrandaki aksanı herkesi yanılttı! Sevdiğim Sensin’in Dicle’si bakın nereli çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Now TV'nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin başrollerini ise son dönemde büyük çıkış yakalayan Hande Kandemir ile ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz paylaşıyor.

Hande Kandemir, Ağır'da köyden hiç çıkmamış Dicle'yi canlandırıyor.

Dizide yaptığı şiveyle gündeme gelen Helin Kandemir'in aslen nereli olduğu merak ediliyor.

Şivesi herkesi yanılttı....

MEMLEKETİ BAKIN NERESİYMİŞ

Dicle karakterine hayat veren Hande Kandemir, aslında tam bir İstanbullu.

2 Haziran 2004 tarihinde İstanbul’da doğan Helin Kandemir, aslında izleyicinin çok aşina olduğu bir isim. Henüz 9 yaşındayken, 2013 yılında 'Ötesiz İnsanlar' dizisindeki Pelin Akıncı karakteriyle oyunculuk serüvenine başlayan Kandemir, setlerde büyüyen yeteneklerden biri.

İsimsizler, Bir Litre Gözyaşı ve Netflix'in ilk Türk orijinal yapımı olan Hakan: Muhafız gibi projelerde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Özellikle Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki rolüyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu, her projesinde farklı bir kimliğe bürünme yeteneğiyle alkış topluyor.