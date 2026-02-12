Taşacak Bu Deniz'den kamera arkası geldi: İşte o anlar...

- TRT 1'in popüler dizisi Taşacak Bu Deniz'in kartopu savaşı sahnesinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
- Bu görüntüler izleyicilerden büyük beğeni topladı ve sosyal medyada ilgi gördü.
- Dizinin karakterleri Eleni, Adil, Oruç, İso ve Fadime'nin eğlenceli halleri dikkat çekti.
TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, reytingleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
Fragmanları dahi milyonlara ulaşan dizi, sosyal medyada da ilgi görüyor.
Şimdiyse kamera arkası görüntüleri paylaşıldı.
Taşacak Bu Deniz'in kartopu savaşından gelen görüntüler, izleyicilerden beğeni topladı.
Eleni, Adil, Oruç, İso ve Fadime'nin karlar içindeki halleri, ekibin eğlencesini de yansıttı.