Sosyal medya bu manzarayı konuşuyor: Keşmir

Keşmir, bu kez manzarasıyla gündemde...

Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan video, doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Himalayalar’ın güneybatı hattında yer alan Keşmir, geniş meraları, yüksek yaylaları ve uzayıp giden dağ sıralarıyla dikkat çeken bir coğrafyaya sahip.

Yaz mevsiminde yeşile bürünen bu topraklar, özellikle hayvancılıkla geçimini sağlayan topluluklar için önemli bir yaşam alanı oluşturuyor.

İşte, Keşmir'in hayran bırakan manzarası...