Pulsar'ın minik Çağlar'ı bakın ne hale geldi! Tanımak imkansız...

2008 yılında yayın hayatına başlayan ve 17 bölüm süren Pulsar dizisi, hala hafızalarda...

Pulsar, küçük bir çocuk ile sokakta bulduğu köpeğinin hikayesini ekrana taşıdı.

Başrol karakteri Çağlar'ı ise o zamanlar çocuk oyuncu olarak beğeni toplayan Ayberk Koçar canlandırdı.

Şimdilerde koca delikanlı olan Koçar'ın son halini merak edenler ise arama motoruna yöneldi.

Aliye, Son Osmanlı Yandım Ali gibi projelerde de rol alan Ayberk Koçar, oyunculuktan farklı bir yola yöneldi.

Ayberk Koçar, Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu.

İşte, Pulsar'ın minik yıldızı Ayberk Koçar'ın şimdiki hali...