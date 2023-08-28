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Ekranlarda bugün: 28 Ağustos 2023 Pazartesi TV'de neler var? İşte yayın akışları Abone Olun

Ekranlarda bugün: 28 Ağustos 2023 Pazartesi TV'de neler var? İşte yayın akışları TV izleyicilerini pazartesi günü ekrana kilitleyecek olan yapımlar belli oldu. Bu kapsamda "28 Ağustos TV'de neler var" sorusu yanıt buldu. İşte kanallar ve yayın akışları...

ensonhaber.com Yeni haftanın ilk gününde reyting yarışına girecek yapımlar netleşti. Pazartesi akşamı dizi, film ve yarışma programları izleyicilerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 28 Ağustos Pazartesi 2023 TV yayın akışı... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Ateş Kuşları 13:00 Atv Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 atv Ana Haber 20:00 Barış Akarsu: Merhaba Kanal D yayın akışı 09:10 Yaprak Dökümü 11:00 Magazin D Yaz 12:00 Kanal D Haber Gün Arası 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk-ı Memnu 18:30 Kanal D Ana Haber 20:00 Kuzenler Firarda Star TV 07:00 Kiralık Aşk 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:30 Çöp Adam 16:00 Yalı Çapkını 19:00 Star Haber 20:00 Dengesiz Fox TV yayın akışı 08:30 Çalar Saat 10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün 12:00 En Güzel Dönüşüm 13:45 Mucize Doktor 16:00 Adım Farah 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber 20:00 Ruhun Duymaz TRT 1 yayın akışı 07:15 Kalk Gidelim 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:15 Seksenler 16:05 Diriliş Ertuğrul 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Akif 21:50 1973 Biltmore Otel Cinayeti Show TV yayın akışı 08:00 Bu Sabah 10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı 12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18:25 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show TV8 yayın akışı 07:15 8'de Sağlık 08:30 Kırmızı Oda 11:15 MasterChef Türkiye All Star 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 MasterChef Türkiye All Star

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