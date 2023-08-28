Ekranlarda bugün: 28 Ağustos 2023 Pazartesi TV'de neler var? İşte yayın akışları

Yeni haftanın ilk gününde reyting yarışına girecek yapımlar netleşti.
Pazartesi akşamı dizi, film ve yarışma programları izleyicilerle buluşacak.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 28 Ağustos Pazartesi 2023 TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Ateş Kuşları
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Barış Akarsu: Merhaba
Kanal D yayın akışı
09:10 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuzenler Firarda
Star TV
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Çöp Adam
16:00 Yalı Çapkını
19:00 Star Haber
20:00 Dengesiz
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Güzel Dönüşüm
13:45 Mucize Doktor
16:00 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20:00 Ruhun Duymaz
TRT 1 yayın akışı
07:15 Kalk Gidelim
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
16:05 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Akif
21:50 1973 Biltmore Otel Cinayeti
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TV8 yayın akışı
07:15 8'de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star