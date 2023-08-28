Ekranlarda bugün: 28 Ağustos 2023 Pazartesi TV'de neler var? İşte yayın akışları
ensonhaber.com

Yeni haftanın ilk gününde reyting yarışına girecek yapımlar netleşti.

Pazartesi akşamı dizi, ve yarışma programları izleyicilerle buluşacak.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 28 Ağustos Pazartesi 2023 yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Ateş Kuşları

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Barış Akarsu: Merhaba

Kanal D yayın akışı

09:10 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Kuzenler Firarda

Star TV

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Çöp Adam

16:00 Yalı Çapkını

19:00 Star Haber

20:00 Dengesiz

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Güzel Dönüşüm

13:45 Mucize Doktor

16:00 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20:00 Ruhun Duymaz

TRT 1 yayın akışı

07:15 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

16:05 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Akif

21:50 1973 Biltmore Otel Cinayeti

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV8 yayın akışı

07:15 8'de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star