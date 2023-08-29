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Elanur Pat bikinili pozlarıyla mest etti! 'Alev aldı ortalık' Abone Olun

Elanur Pat bikinili pozlarıyla mest etti! 'Alev aldı ortalık' Sosyal medya fenomeni Elanur Pat, Instagram hesabından paylaştığı pozlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. İşte ünlü ismin gündem olan son Instagram pozları..

ensonhaber.com Survivor yarışması ile dikkat çeken sosyal medya fenomeni Elanur Pat cesur paylaşımları ile gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz sezon Survivor'da yarışarak ekranlara çıkan Elanur şimdilerde sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiriyor. 30 Aralık 2000 tarihinde dünyaya gelen Elanur Pat, Twitch platformunda yaptığı yayınlar ile ünlenerek sosyal medya fenomeni haline geldi. Şarkıcılık kariyerine adım atan Elanur piyasaya çıkardığı "Bela" isimli şarkıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz günlerde tatil yapan Elanur Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlar beğeni topladı. Instagram'da 997 bin takipçisi bulunan Elanur'un bikinili paylaşımı takipçilerinden tam not aldı. Elanur'un Pat'ın bu pozları takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri fenomen isme övgü dolu yorumlar yaptı. İşte Elanur'un tatil pozları..

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