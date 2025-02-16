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Elon Musk'a kızan kadının 'Tesla' tepkisi

Elon Musk'a kızan kadının 'Tesla' tepkisi Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla marka araçtan satın alan bir kadın, Donald Trump'ın Gazze'yle ilgili sözleri sonrası tepkisini ilginç bir şekilde dile getirdi. Kadın, Tesla'nın arkasına "Elon delirmeden önce almıştım" yazdırdı.