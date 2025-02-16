Haber Merkezi
ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze politikaları ve Elon Musk’ın bu politikaları desteklemesi bir Tesla marka otomobil sahibi kadının tepkisini çekti.
Tesla marka araç sahibi kadın, duyduğu rahatsızlığı ilginç bir yöntemle dile getirdi.
"TESLA ALDIĞIMA PİŞMANIM"
"Şu anki politik durumlara bakarak Tesla aldığıma pişmanım" diyen kadın, aracının arkasına "Elon delirmeden önce almıştım" yazdırdı.
O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
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