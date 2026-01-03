Endonezya'da namaz kılan eşinin serumunu tuttu

- Endonezya'da bir adam, hastane odasında tedavi gören eşinin namaz kılması için serumunu tuttu.
- Bu görüntüler sosyal medyada paylaşılarak geniş kitlelere ulaştı ve takdir topladı.
- Adam, namaz sırasında serumun engel oluşturmaması için dikkatle hareket etti.
Endonezya'da kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.
Hastane odasında çekilen videoda, tedavi gören bir kadının namaz kılabilmesi için eşinin serum şişesini namaz boyunca elinde tuttuğu anlar yer aldı.
HASTALIKTA SAĞLIKTA
Görüntülerde, kadının koluna bağlı serumun namaz sırasında engel oluşturmaması için eşinin dikkatle hareket ettiği görüldü.
Sessizce bekleyen adam, namaz süresince serum şişesini havada tutarak tedavinin aksamamasını sağladı.
