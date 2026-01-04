Taşacak Bu Deniz'de Esme ve Adil'in gençliği bakın kim çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TRT 1'in beğeni toplayan dizisi Taşacak Bu Deniz, hem senaryosu hem oyuncu kadrosu ile dillerde.

Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal ve Ava Yaman'ın başrolde olduğu dizi, Furtuna ve Koçari'nin kan davası ile imkansız bir aşkı konu alıyor.

Taşacak Bu Deniz izleyicileri, hikayeye ise sık sık flashback yapılarak hakim oluyor.

Geriye dönük sahnelerde Esme Furtuna ve Adil Koçari'nin 20'li yaşları ekrana geliyor.

Bu anlarda izleyiciler, "Esme ve Adil'in gençliğini kim oynuyor" sorusunu merak ediyor.

İşte, Taşacak Bu Deniz'de Adil ve Esme'nin gençlik oyuncuları...

ESME'NİN GENÇLİĞİ

Taşacak Bu Deniz dizisinde Esme’nin gençliğini Naz Sayıner canlandırıyor.

2003’te İstanbul’da doğan Naz Sayıner, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu.

Naz Sayıner’in televizyon kariyeri 2015-2016 yıllarında başladı.

İlk projesi olarak 2015 yapımı Beyaz Gece dizisindeki Mercan karakteri gösterilse de, geniş kitleler tarafından tanınması 2016 yılında Gecenin Kraliçesi dizisindeki Burcu rolüyle gerçekleşti.

Aynı dönemde FOX TV’de yayınlanan Bana Sevmeyi Anlat dizisinde de Mercan karakterini canlandırdı.

ADİL'İN GENÇLİĞİ

Taşacak Bu Deniz dizisinde Adil’in gençliğini Arda Anarat canlandırıyor.

Anarat, hem karakteri hem de hayatı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Arda Anarat, ilk televizyon kariyerini 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisi ile yaptı.

Anarat, daha sonra popüler dizilerden biri olan ‘Çukur’ dizisinde Efe karakterini de oynamıştır.

Oyuncuyu popüler yapan karakteri ise Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Yargı’ dizisinde oynadığı Çınar rolü oldu.