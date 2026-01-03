Güller ve Günahlar bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? 13. bölüm tarihi…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yılbaşı haftası sebebiyle birçok dizi ekranlara ara verdi.

Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar da merak konusu oldu.

Her bölümüyle temposunu artıran dizi, izleyicilerin gündeminde kalmayı sürdürüyor.

Dizinin takipçileri, “Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, 13. bölüm hangi gün ekrana gelecek?” sorularına yanıt arıyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR BU AKŞAM VAR MI?

Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümüne dair bekleyiş sürüyor. Dizinin 13. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yılbaşı haftası nedeniyle bu hafta için yeni bölüm planlaması yapılmadığı öğrenildi. Yayın akışında da yer almayan yapımın, bu hafta izleyicilerle buluşması beklenmiyor.

Güller ve Günahlar’ın 13. bölümünün, mevcut planlamaya göre 10 Ocak Cumartesi günü ekrana gelmesi öngörülüyor.