Epstein listesindeki Türk kadın bakın kimmiş! Sessizliğini bozdu, ilginç "Miss Turkey" detayı... ABD’li pedofili milyarder Jeffrey Epstein iddianamesinde yer alan isimler arasındaki tek Türk kadın "Banu Küçükköylü" olurken, kendisi ilk kez konuya ilişkin konuştu.

ensonhaber.com

ABD'deki pedofili ve fuhuş ağı ile gündemde olan Jeffrey Epstein'in listesi git gide netleşiyor.

Küçük çocuklara cinsel istismar uygulayan ve kanlarından faydalanan isimler arasında Donald Trump, Bill Clinton, Stephen Hawking, Prens Andrew, Maxwell yer alıyor.

Tüm dünyayı sarsan skandalda bir Türk ismi de geçti.

Listedeki Türk

Türk vatandaşı Banu Küçükköylü'nün mağdur sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıktı.

'Banu Küçükköylü kimdir?' sorusuna yanıt aranırken, Küçükköylü'nün 1991 yılında güzellik yarışmasına katıldığı iddia edilirken o anların görüntüleri yayımlandı.

Türkiye'nin bir anda gündemine oturan Küçükköylü ise sessizliğini ilk kez bozdu.

Söz konusu haberlerin ardından Küçükköylü sesizliğini bozdu.

VOA Türkçe'den Mehmet Sümer'e konuşan Küçükköylü, 1991 yılındaki güzellik yarışmasına katıldığını ve bir dönem de Amerika'da yaşadığını belirtirken söz konusu davaya ilişkin açıklama yaptı.

"İsim benzerliği"

Küçükköylü ile görüşen gazeteci Sümer'in yaptığı paylaşım şöyle;

"Epstein iddianamesinde uçak listesinde ismi geçen Banu Küçükköylü olduğu düşünülen Banu hanımla görüştüm. Banu hanım kendisinin 1991 yılında güzellik yarışmasına katılan, bir dönem Amerika'da yaşayan biri olduğunu ancak Epstein ile ve davayla yakından uzaktan ilgisi olmadığını ortada bir isim benzerliği olduğunu anlattı."

"Kendisinin isminin Refia Banu Küçükköylü olduğunu, 2 sene önce İngiliz The Sun gazetesinin de kendisine ulaşıp konuşması için çok büyük paralar teklif ettiğini ancak onlara da iddianamede geçen kişinin kendisi olmadığını anlattığını söyledi."