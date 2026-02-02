Epstein ve Squid Game iddiası! Dikkat çeken bağlantı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Adalet Bakanlığı, cinsel saldırı suçlarından hüküm giymiş Jeffrey Epstein ile ilgili milyonlarca yeni belge yayımlandı.

Üç milyon sayfa, 180.000 fotoğraf ve 2.000 video, altı hafta gecikmeli olarak kamuya açılmış oldu.

2019 yılında kaldığı cezaevinde yaşamına son veren pedofili Jeffrey Epstein ve bağlantılarına ilişkin soruşturmada yeni isimler ortaya çıkarken, çeşitli iddialar da gündeme geldi.

Bunlardan biri ise Netflix'te izlenme rekorları kıran Kore yapımı "Squid Game" dizisi oldu.

Birçok ülkede ilk sıraya yerleşen diziye dair dikkat çekici söylemler gündeme geldi.

"EPSTEIN'DEN ESİNLENİLDİ"

İddiaya göre; Netflix'in Squid Games dizisinin çekildiği yerin Epstein Adası'ndan uyarlandığı söylendi.

Özellikle, dizinin arka planında maske takarak karanlık işler yapan ve eğlenen VIP'lerin Jeffrey Epstein'ın konuklarından esinlenilerek yaratıldığı ortaya atıldı.

Epstein'ın tacizlerini sürdürmek için zenginliğini ve gücünü kullandığına bakıldığında iddialar kısa sürede gündem oldu.

Squid Game, doğrudan Epstein Adası’nı anlatmasa da; elitlerin karanlık dünyasını, ahlaki çöküşünü ve güç sahiplerinin etkisini metaforlaştırıyor.