Abone ol: Google News

Geçen Haftanın Reyting Galibi Belli Oldu: A.B.İ., Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz…

Televizyon dünyasında nefesler tutuldu, gözler haftalık karnelere çevrildi. 26 Ocak - 1 Şubat haftasında reyting sonuçları belli oldu. Peki, en çok ne izlendi? İşte haftanın en çok izlenen 10 dizisi…

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 02.02.2026 13:18
Geçen Haftanın Reyting Galibi Belli Oldu: A.B.İ., Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz…
  • Reyting sonuçlarına göre 26 Ocak - 1 Şubat haftasında en çok izlenen dizi Uzak Şehir oldu.
  • İkinci sırada Taşacak Bu Deniz, üçüncü sırada A.B.İ. dizisi yer aldı.
  • Kanal D'nin Uzak Şehir dizisi haftanın en çok izlenen yapımı olarak kaydedildi.

Ekranlarda kış sezonunun en sert rüzgarları esiyor.

Geçtiğimiz hafta dev prodüksiyonların gövde gösterisine sahne olurken, izleyicinin kumandayı hangi yapımdan yana kullandığı merak konusuydu.

TİAK, 26 Ocak - 1 Şubat haftasına dair reyting sonuçlarını yayımladı. İşte reyting tablolarını altüst eden o liste...

ZİRVE DEĞİŞMEDİ

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, yine haftanın en çok izlenen yapımı oldu. İkinci sırada Taşacak Bu Deniz, üçüncü sırada ise A.B.İ. dizisi yer aldı.

Haftanın en çok izlenen 10 dizisi ise şu şekilde:

Medya Haberleri