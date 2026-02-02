Geçen Haftanın Reyting Galibi Belli Oldu: A.B.İ., Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekranlarda kış sezonunun en sert rüzgarları esiyor.

Geçtiğimiz hafta dev prodüksiyonların gövde gösterisine sahne olurken, izleyicinin kumandayı hangi yapımdan yana kullandığı merak konusuydu.

TİAK, 26 Ocak - 1 Şubat haftasına dair reyting sonuçlarını yayımladı. İşte reyting tablolarını altüst eden o liste...

ZİRVE DEĞİŞMEDİ

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, yine haftanın en çok izlenen yapımı oldu. İkinci sırada Taşacak Bu Deniz, üçüncü sırada ise A.B.İ. dizisi yer aldı.

Haftanın en çok izlenen 10 dizisi ise şu şekilde: