Uzak Şehir 48. bölüm 3. fragman: "Son sarılış..."

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, bu akşam 48. kez ekrana gelecek.

Yayınlanan 3. tanıtım fragmanı ise bölüme dair detayları ortaya koydu.

Uzak Şehir 48. bölüm 3. fragmanına Alya'nın Cihan'a sarıldığı anlar damga vurdu.

Boran ve Sadakat'in huzur vermediği Alya, oğlu için doğru olanı yapmak istiyor.

Gizliden gizliye veda etmeye hazırlanan Alya, belki de son kez sarılmanın hüznünü yaşıyor.

İşte, Uzak Şehir'den yeni fragman...