Yağmur Dinç

'Çilek', 'Öpüşelim mi?', 'Haberi Var mı?' gibi parçalarla birçok kişinin gönlünde taht kuran ünlü şarkıcı Berksan, magazinden uzak yaşıyor.

Bir dönem genç kızların sevgilisi olan ünlü popçu, yaptırdığı botokslarla gündeme oturmuştu.

45 yaşındaki Berksan'ın son hali, görenleri şaşkınlığa uğrattı.

İŞTE SON HALİ

2003'ten bu yana müzik sektöründe olan Berksan, yıllara meydan okuyor.

Berksan, yaşına rağmen fit görüntüsü ile dikkat çekiyor.

Sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan popçu, sevenlerinden beğeni almaya devam ediyor.

İşte Berksan'ın son hali...