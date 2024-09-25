Erkek Güzeli Sefil Bilo'nun aşkı "Cano Kız" bakın kim çıktı 1979 yapımı Türk filmi Erkek Güzeli Sefil Bilo'da "Cano Kız"ı oynayan Yeşilçam ünlüsü, şimdilerde 66 yaşında...

Yağmur Dinç

Ertem Eğilmez'in yönettiği 1979 yapımı Türk filmi "Erkek Güzeli Sefil Bilo", TV'de de yayınlanıyor

Senaryosunu Yavuz Turgul'un yazdığı filmin başrollerinde İlyas Salman ve Şener Şen oynuyor.

Unutulmaz bir Yeşilçam yapıtı olan Erkek Güzeli Şefil Bilo'daki "Cano Kız" karakteri, merak konusu oldu.

Cano Kız'ı canlandıran Sevda Aktolga'nın son hali ortaya çıktı.

YILLANAN GÜZELLİK

Aslında diş hekimi olan Sevda Aktolga, gönlünü ekranlara verdi.

İnsan Avcısı filmi ile adım atan Aktolga; Şaban Oğlu Şaban, Hababam Sınıfı Tatilde, Gülen Gözler gibi yapımlarda rol aldı.

Şimdilerde 66 yaşında olan ünlü sanatçı, ekranlardan emekli oldu.

İşte son hali...