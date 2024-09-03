Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Osimhen transferini eleştirdi! 'Bütün Avrupa gerizekalı...' Eski hakem Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Victor Osimhen'i transfer etmesini eleştirdi. İşte Erman Toroğlu'nun dikkat çeken sözleri...

Editör: Salih Demirgan

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in transfer etti.

Nijeryalı golcü oyuncu bir yıllık kiralık olarak Galatasaray forması giyecek.

Sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıran transfer sosyal medyayı sallarken eski hakem Erman Toroğlu'nun yorumu gündeme oturdu.

Youtube'daki SkySport kanalında konuşan Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Victor Osimhen'i transfer etmesini eleştirdi.

Erman Toroğlu, "Bu adamın değeri 100 milyon Euro'ymuş. Bu adamı kimse almıyor, bütün Avrupa gerizekalı, biz alıyoruz!" dedi.

Erman Toroğlu'nun bu sözleri Galatasaraylı taraftarların tepkisini topladı...