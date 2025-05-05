Hüseyin Topuz

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında karşılaştığı Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.

Lider Galatasaray ile puan farkının 8'e çıkmasının ardından sarı lacivertlilerin şampiyonluk şansı iyice azaldı.

Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'a 1-0 yenildiği maç sonrası Erman Toroğlu yine çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Maçın ardından EKOL TV ekranlarında açıklamalarda bulunan Erman Toroğlu, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya gönderme yaptı.

Fenerbahçe'nin kadrosunu eleştiren Erman Toroğlu şu sözlerle dikkat çekti;

"Aldığın topçuların hepsi çöp. Tarihi geçmiş. Tadic ve Dzeko'yu bit pazarında satamazsın. Sen çöp aldın çöp!"