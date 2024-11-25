Esas Oğlan 1. sezon kaç bölüm? Esas Oğlan yeni bölüm tarihleri...

Yağmur Dinç

GAİN’in yeni projelerinden biri olan Esas Oğlan, izleyicileri romantik komedi türünde eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyor.

Dizi, hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla izleyicilerden büyük ilgi görüyor.

Hadise, Seda Bakan, Kubilay Aka ve Şükrü Özyıldız'ın başrolde oynadığı Esas Oğlan, 22 Kasım'da yayınlandı.

Esas Oğlan'ın yeni bölümleri ise merakla bekleniyor.

Peki, Esas Oğlan kaç bölüm sürecek? Esas Oğlan’ın 3. bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

ESAS OĞLAN YENİ BÖLÜM:

Esas Oğlan dizisinin 22 Kasım’da gösterime giren 1. sezonundan şimdiye kadar sadece iki bölüm yayınlandı.

İlk sezonu 8 bölümden oluşan dizinin yeni bölüm tarihi de belli oldu.

Esas Oğlan’ın üçüncü bölümü, 29 Kasım 2024 Cuma günü yayınlanacak.