Eşine çiçek gönderen Galatasaraylı Kerem Demirbay'ın yazdığı not sosyal medyayı salladı Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Demirbay'ın eşine gönderdiği çiçeğe yazdığı not sosyal medyada gündeme oturdu. İşte o not..

ensonhaber.com Galatasaray'ın Bayer Leverkusen'den transfer ettiği Kerem Demirbay tarzı ile sık sık sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Başarılı futbolcu son olarak eşi Melina Demirbay'a gönderdiği çiçeğe yazdığı not ile dikkatleri üzerine çekti. Sevilen dizi karakteri Ramiz Dayı'ya olan benzerliği ile uzun süre konuşulan Kerem Demirbay son yaptığı ile adından söz ettirdi. Kerem Demirbay eşine gönderdiği çiçeğe "Seni Seviyorum - Dayı." notunu eklemesiyle gündeme oturdu. Kerem Demirbay'ın bu hareketi sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı.

Salih Demirgan

Seo Editor

Google News

Abone Ol