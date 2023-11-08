Eşinin öpüşme görüntülerini paylaşmıştı! Bilal Hancı ve Esin Çepni evliliğinde yeni gelişme..

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Popüler YouTube kanalı Kafalar grubunun üyesi olan sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve eşi Esin Çepni, geçtiğimiz günlerde aldatma iddiaları ile gündeme oturmuştu.
Esin Çepni eşi Bilal Hancı'nın bir mekanda başka bir kadınla sarmaş dolaş görüntülerini paylaşarak eşini ifşalamıştı.
Sosyal medyanın gündemine oturan bu olayın ardından ikili sosyal medya hesaplarından birbirlerine göndermeli paylaşımlar yaparak dikkat çekmişti.
Resmen boşandılar
Esin Çepni bugün yaptığı açıklama ile Bilal Hancı'dan resmen boşandığını açıkladı.
Esin Çepni paylaşımında "Bilal Hancı ile olan evliliğim resmen sona ermiştir. Artık lütfen bilmediğim başka mekanlardaki ifşaları bana göndermeyin. Herkes kendine yakışanı yaşasın" ifadelerine yer verdi.