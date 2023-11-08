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Eşinin öpüşme görüntülerini paylaşmıştı! Bilal Hancı ve Esin Çepni evliliğinde yeni gelişme..

Eşinin öpüşme görüntülerini paylaşmıştı! Bilal Hancı ve Esin Çepni evliliğinde yeni gelişme.. Sosyal medya fenomeni Esin Çepni eşi Bilal Hancı'nın bir gece kulübünde bir kadın ile öpüşürken çekilen görüntüsünü paylaşarak gündeme oturmuştu. Esin Çepni bugün yaptığı bir açıklama ile resmen boşandığını duyurdu..