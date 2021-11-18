Eski halinden eser yok! Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak'a bir de şimdi bakın

Eski halinden eser yok! Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak'a bir de şimdi bakın

Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Pis Yedili'de yıldızı parlayan isimlerden biri de Güneş Zavrak oldu. Dizide Dilkopat karakterini canlandıran Güneş Zavrak, değişimi ile herkesi şaşkına çevirdi.

Show TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Halil Babür, Ayşegül Aldinç, Eda Ece, Kadir Doğulu gibi isimlerin yer aldığı Pis Yedili dizisi, bir döneme damgasını vuran geçlik dizileri arasında yer alıyor.

Konusu ve oyuncu kadrosu ile reyting rekorları kıran Pis Yedili, yıllar sonra bile konuşulmaya devam ediyor. Günümüzde de eski bölümleri izlenen dizinin oyuncularının şimdiki halleri merak konusu oluyor.

GÜNEŞ ZAVRAK DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTI

Sektöre birçok yıldız isim kazandıran Pis Yedili dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Güneş Zavrak, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Dizide hayat verdiği Dilkopat karakteriyle hafızalara kazınan genç oyuncu Güneş Zavrak, güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisinde 'Yeva' karakteriyle karşımıza çıkan Zavrak, değişimiyle sosyal medyada gündem oldu.

Oyunculuk dışında dansçılık da yapan, ne zaman ekranlara döneceği merak konusu olan 33 yaşındaki oyuncu, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi.

İşte Güneş Zavrak'ın son hali...