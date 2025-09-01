Eski Süper Lig yıldızının eşi Interpol operasyonuyla yakalandı! İşte o isim...

2016-2018 yılları arasında Trabzonspor forması giyen Kolombiyalı futbolcu Fabian Castillo’nun eşi Ojeda Avila, Interpol operasyonuyla yakalandı.
Kosta Rika’da kuyumculara yönelik silahlı soygunlarla bağlantılı olduğu belirtilen Avila’nın, nitelikli soygun ve suç örgütü üyeliği suçlamalarıyla kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı.
Interpol raporuna göre Meksika vatandaşı olan Avila'nın, çoğunluğu Meksikalılardan oluşan "Los Mazos" adlı çeteye üye olduğu ve çetenin değerli mücevherleri hedef alan soygunlar gerçekleştirdiği tespit edildi.
28 Ağustos Perşembe gecesi Kolombiya’da gözaltına alınan Avila’nın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar sayesinde yerinin tespit edildiği öğrenildi.
Kolombiya'da gözaltına alınan Ojeda Avila, Kosta Rika'ya iade edildi.