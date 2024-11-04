Haberler



Medya



Esra Bilgiç güzelliğiyle büyüledi! Sevgilisi kayıtsız kalamadı...

Esra Bilgiç güzelliğiyle büyüledi! Sevgilisi kayıtsız kalamadı... Ünlü oyuncu Esra Bilgiç'in Instagram hesabından yaptığı son paylaşım takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte Esra Bilgiç'in son paylaşımı..