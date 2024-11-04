Esra Bilgiç güzelliğiyle büyüledi! Sevgilisi kayıtsız kalamadı...

Hüseyin Topuz
Ünlü oyuncu Esra Bilgiç sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile adından söz ettirmeye devam ediyor.
Güzelliği ile dillerden düşmeyen Esra Bilgiç, son dönemde özel hayatıylada sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
Esra Bilgiç, geçtiğimiz aylarda Faruk Sabancı ile yeni bir aşka yelken açtı.
Son Instagram paylaşımı büyük beğeni toplayan Esra Bilgiç'in bu karelerine takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.
Esra Bilgiç'in son pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.
Sevgilisinden yorum geldi
Esra Bilgiç'in paylaşımına sevgilisi Faruk Sabancı kayıtsız kalamadı. Faruk Sabancı sevgilisinini pozuna öpücük emojisi ile yanıt verdi.
İşte Esra Bilgiç'in son paylaşımı...