Esra Bilgiç siyah mini elbisesiyle büyüledi! "Türkiyenin en güzel kadını" 31 yaşındaki ünlü oyuncu Esra Bilgiç'in son Instagram pozları büyük beğeni topladı. İşte ünlü oyuncunun dikkat çeken pozları...

ensonhaber.com

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç güzelliği ile beğeni toplamaya devam ediyor.

Güzel oyuncu geçtiğimiz gün katıldığı bir ödül törenindeki iddialı tarzı ile dikkatleri üzerine çekti.

Esra Bilgiç 2014-2019 yılları arasında yayınlanan TRT 1'in efsane dizisi Diriliş Ertuğrul ile oyunculuk kariyerine başladı.

Daha sonra Bir Umut Yeter, Ramo ve Kanunsuz Topraklar gibi dizilerde rol alan 31 yaşındaki oyuncu sosyal medyanın en popüler isimleri arasında yer alıyor.

Esra Bilgiç dün katıldığı bir ödül gecesindeki tarzıyla büyük beğeni topladı.

Ödül gecesindeki tarzıyla adından söz ettiren Esra Bilgiç gecede verdiği pozları Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Takipçileri Esra Bilgiç'in bu paylaşımının altına "Türkiyenin en güzel kadını net", "Dünyanın en güzel kızı olmaya yemin etmiş biri" ve "Büyülendim" şeklinde yüzlerce yorum yaptı.

İşte Esra Bilgiç'in beğeni toplayan davet tarzı...