Esra Erol’da fenomen olan Songül’ün son halini gören tanıyamadı! Bu nasıl değişim… Gündüz kuşağı programlarına çıkarak fenomen olmayı başaran isimlerin arasında Songül, ünlü şarkıcı Hadise’nin Prenses şarkısıyla hafızlara kazınmıştı. Uzun bir süredir gözlerden uzak olan fenomenin şimdiki hali görenleri şaşırttı.

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Esra Erol ve Zuhal Topal gibi isimlerin bir dönem gündüz kuşağına damgasını vuran izdivaç programlarıyla birçok isim tanınmayı başarmıştı.

Çeşitli nedenlerle hafızlara kazınan ve fenomenliği yakalayan isimler arasında en bilindik simalardan olan Songül değişimiyle gündeme bomba gibi düştü.

Songül, ünlü şarkıcı Hadise’nin Prenses şarkısını kendine has tarzı ile söylemesiyle o dönemlere damga vurmayı başarmıştı. Üzerinden bunca yıl geçmesine rağmen hafızlardan silinmeyen Songül sosyal medyaya ara ara konuşulmaya da devam ediyor.

Dahil olduğu izdivaç programında yaptığı evlilik sonrasında gözlerden uzak bir hayat sürmeye başlayan Songül’ün ne yaptığı da merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

İşte, pek çok gündüz kuşağı programına konuk olarak fenomenliği yakalayan Songül’ün son hali…

Adeta bambaşka bir Songül….