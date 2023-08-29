Esra Erol’da Türkiye’nin gündemine oturan olay: En küçük kayınbiraderim ile evleneceğim Reytinglerde zirveden inmeyen Esra Erol’da programı yeni sezona başladı. Dün yayınlanan ilk bölümde Türkiye’nin gündemine oturan yeni bir konu ele alındı. Şanlıurfa’da meydana gelen 3 şüpheli ölüm ve 1 kayıp olayı izleyicileri ekran başına kilitledi.

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Türkiye televizyonlarının en çok izlenilen ve sevilen programlarından biri olan "Esra Erol'da", 28 Ağustos Pazartesi günü ekranlara yeni sezonuyla merhaba dedi.

Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen sunucu Esra Erol, yepyeni bir bölümle izleyicilerini karşıladı.

Programın yeni sezonunun başlamasıyla birlikte, ele alınan konu izleyicileri büyük bir merak içerisine soktu.

3 şüpheli ölüm, 1 kayıp!

Şanlıurfa'da meydana gelen olayda 3 şüpheli ölüm ve 1 esrarengiz kayıp kayda geçti. Esra Erol ise programda bu esrarengiz olaya değindi.

Besime adlı genç kadının yaşadığı trajik öykü, adım adım ortaya çıkmaya başladı. 2016 yılında Halil ile evlenen Besime'nin hikayesi, kısa süren evliliğin ardından daha da karmaşık bir hal aldı.

Eşinin beklenmedik ölümüyle sarsılan Besime, ölüme rağmen aynı evde yaşamakta ısrar etti. Ancak felaketler bununla sınırlı kalmadı.

Besime'nin kayınbiraderi İsmail, hayatına son verdi ve cansız bedeni evin garajında bulundu. Ardından, sadece 18 gün sonra diğer kayınbirader Musa, harabe bir evde intihar etti.

Son vaka kayınbiraderinin kaybı oldu

Bu acı olaylar zincirinin son halkası ise en genç kayınbirader İsa oldu. 16 yaşındaki İsa Sunkar, nisan ayında kayıplara karıştı.

Besime, yaşanan tüm bu olaylarla ilgili olarak Esra Erol'un programına katıldı. Programda yaptığı açıklamalar ise herkesi şaşkına çevirdi.

Besime Sunkar, kayınbiraderlerinin ölümlerini kendisinin üstüne atıldığını ve en küçük kayınbiraderi İsa ile evlenmeyi düşündüğünü ifade etti.